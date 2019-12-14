محمد رمضان: عرض فيلمي على روتانا يضمن أكبر جمهور

المواطن - الرياض

أعرب النجم محمد رمضان عن سعادته الكبيرة بعرض فيلمه (جواب اعتقال) على شاشة روتانا، حيث يلتقي مشاهدو قناة روتانا سينما في العاشرة مساء الثلاثاء المقبل مع العرض الأول فضائياً للفيلم الذي يعد أحد أهم الأفلام التي تكشف جرائم ودموية الجماعات الإرهابية التي تسيء للإسلام.

وقال رمضان: “عرض فيلمي على روتانا يضمن وصوله إلى أكبر قاعدة جماهيرية، فشاشة روتانا موجودة في كل بيت ولها مصداقية خاصة. وقدمت في العمل شخصية خالد الدجوي التي أرهقتني كثيراً لأنها قاتمة وشديدة السواد ودموية”.

وتدور أحداث (جواب اعتقال) حول خالد الدجوي الذي يلتحق بإحدى الجماعات الإرهابية وينفذ العديد من الجرائم والاغتيالات، ولكن عندما يحاول شقيقه الانضمام للجماعة يرفض ويحاول منعه إلا أنه ينضم في النهاية، لتتصاعد الأحداث وسط مفاجأة مدوية تقلب الأحداث رأساً على عقب.

والفيلم من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج‏ أحمد السبكي، وبطولة كل من: محمد رمضان، دينا الشربيني، إياد نصار، سيد رجب، أحمد راتب، صبري فواز، ومحمد عادل.