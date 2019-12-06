محمد عبده وطلال سلامة يطلقان أولى سمرات موسم الرياض

المواطن - الرياض

تنطلق، مساء اليوم الجمعة، أولى سمرات موسم الرياض في منتزه الثمامة البري في محمية الملك خالد الملكية، والتي يحييها كل من الفنان محمد عبده والفنان طلال سلامة.

وتأتي الجلسة الفنية المميزة التي يحييها فنان العرب وسلامة ضمن سمرات موسم الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم وإشراف شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وجهزت الجهات المنظمة المنطقة بشكل يستهوي عشاق السمر والمناطق الصحراوية، ليقدم محمد عبده وطلال سلامة باقة من أجمل أغنياتهما التي يترقبها محبو الفن الجميل.

وتأخذ سمرات موسم الرياض الحضور إلى رحلة من الغناء الأصيل، في أجواء مميزة وراقية، حيث تشكل هذه الحفلات الجانب الفني والطربي لموسم الرياض الترفيهي، الذي جذب أنظار العالم، وقدم الترفيه بأشكال لم تحدث في منطقة الشرق الأوسط من قبل، وسط إقبال الملايين من داخل وخارج المملكة لمتابعة الفعاليات الممتعة.