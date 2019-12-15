محمد نور يقدم روشتة علاج مشاكل #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

قدم محمد نور نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي السابق روشتة علاج مشاكل العميد في الفترة الحالية، وذلك في ظل تراجع نتائج الفريق الأول.

وقال محمد نور لـ برنامج صدى الملاعب: الاتحاد بحاجة للتكاتف وتوحيد الصفوف، إذا كان الفريق به استقرار وتكاتف حتى وإن لم يكن اللاعبين على أعلى مستوى فهذا يحقق النتائج الإيجابية.

وأضاف نور: لا يوجد مواهب في الكرة السعودية لأن الأندية تذهب وتشتري اللاعب الجاهز، هل ستعطي الأندية الفرصة الكافية للبراعم والناشئين للتألق مع الفريق الأول كما فعلنا نحن، هذا الشيء يجب أن ينتبهوا له.

وتابع نور: لا أعرف ماذا يحدث ولكن أتمنى أن يُعيد الاتحاد انتصاراته وأن يعود للمسار الصحيح، لأن الفريق لا يُقدم المرجو منه.

وتُشير التقارير الصحافية إلى أن أنمار الحائلي رئيس الاتحاد سيتخذ قرارًا بتعيين حمزة إدريس نجم الاتحاد السابق ليكون مُشرفًا عامًا على الفريق الأول لكرة القدم، حيث يتمتع حمزة إدريس بشخصية قيادية وقوية كما فعل عندما كان مشرفًا على المنتخبات السنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وخسر الاتحاد من الفيصلي 2-1 أمس السبت في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتواجد الاتحاد في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب.