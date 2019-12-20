مدارس إتقان تشارك في الحلول البيئية لممشى حي الرمال

المواطن - الرياض

شاركت مدارس إتقان التربية، بالتعاون مع فريق حي الرمال التطوعي، في مبادرة تنظيف مخطط ممشى حي الرمال المقابل لمقر المدرسة.

ويأتي ذلك انطلاقًا من مسؤولية المدرسة المجتمعية نحو خدمة المجتمع ورسالتها التربوية لترسيخ الوعي البيئي وسعيها العام لتهيئة بيئة ومناخ صحي داخل وخارج المدرسة والعمل مع الجهات والقطاعات الأخرى لإيجاد حلول بيئة وصحية.

وعبر فريق المدرسة المشارك في هذه الحملة عن اعتزازهم بالمشاركة في هذه الحملة، مؤكدين أهميتها في تأطير العمل التطوعي لدى المؤسسات التربوية.

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