مدرب الاتحاد يُعلق على أزمة دا كوستا

المواطن - مروة نبيل

علق المدير الفني الهولندي هينك تين كات على طلب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي مروان دا كوستا بفسخ عقده.

وقال تين كات عن أزمة دا كوستا خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “أبلغني بأنه واجه مشاكل مع النادي ولا يستطيع العودة”.

وتابع المدرب الهولندي تصريحاته قائلًا: “صحيح أن الفريق يحتاج إلى كل اللاعبين، لكن يجب علينا التركيز على اللاعبين الموجودين فقط”.

وكان مروان دا كوستا قد غادر السعودية مؤخرًا، وطلب فسخ عقده مع نادي الاتحاد لتأخر الحصول على مستحقاته المالية، الأمر الذي أثار غضب الجماهير خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم يُعاني من تراجع النتائج ويحتاج لجميع اللاعبين.

وقرر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تحويل الخطاب المرسل من دا كوستا بطلب فسخ عقده مع الفريق الأول لكرة القدم إلى الإدارة القانونية لدراسته واتخاذ اللازم حياله.