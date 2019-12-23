مدرب النصر يُحقق إنجازًا مميزًا

المواطن - محمد سمعه

وضع موقع CLUB WORLD RANKING المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر في المركز العشرين عالميًا ضمن قائمة أفضل المدربين بعد التصنيف الذي صدر اليوم الاثنين.

وجاء قبل فيتوريا العديد من المدربين العالميين مثل البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال السابق والمدرب الحالي لنادي فلامنغو البرازيلي، والإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون الإنجليزي الجديد، والأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني.

واحتل الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة الإسباني المركز الأول في التصنيف، بينما جاء بطل العالم يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي والمتوج بمونديال الأندية في المركز الثاني.

يذكر أن فيتوريا تقدم ثلاثة مراكز عن التصنيف السابق ضمن قائمة أفضل المدربين في العالم حيث كان يحتل سابقًا المركز الـ23 وحاليًا يحتل المركز العشرين.

وكان فيتوريا قاد النصر للفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2018-2019، بفارق نقطة عن نادي الهلال.

من ناحية أخرى، ينتظر البرتغالي روي فيتوريا تنفيذ إدارة النصر وعدها معه وهو التحرك وتلبية طلباته في سوق الانتقالات الشتوية، بضم الأسماء التي يريدها وإلا قد يؤدي هذا الأمر لرحيل فيتوريا في يناير وبالتالي تهديد استقرار الفريق الذي يطمح في المنافسة والفوز بلقب الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي.

تابعنا على تواصل معنا على