مدرب #الهلال يُحاضر المدربين السعوديين

المواطن - مروة نبيل

يُحاضر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو ضمن برنامج التعليم المستمر لتطوير المدربين الوطنيين.

ودعت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، المدربين لحضور المحاضرة، عند الرابعة مساء يوم الأربعاء المقبل، في قاعة المؤتمرات الصحافية بمقر الاتحاد.

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن المحاضرة ستتناول العناصر الأساسية لبناء البرنامج التدريبي، ومفاتيح الإدارة الفنية للمباريات، إضافة إلى بعض الأسئلة والنقاشات.

ونجح رازفان في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019، بعد الفوز على أوراوا ريد دايموندز الياباني بنتيجة 3/0 بمجموع المباراتين، ويستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية.