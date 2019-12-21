مدرب لاتسيو: نحتاج 3 أشياء للفوز بالسوبر الإيطالي

المواطن - محمد سمعه

قال الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب نادي لاتسيو الإيطالي إن التركيز والعزيمة سيقودان فريقه لحصد لقب السوبر الإيطالي غدًا على حساب نادي يوفنتوس في الرياض.

وتحدث إنزاجي بالمؤتمر الصحفي قبل انطلاق مباراة يوفنتوس قائلًا: التركيز والعزيمة والرغبة للفوز ستقودنا للفوز بالسوبر الإيطالي، واللاعبين يتحضرون بشكل جيد.

وأضاف إنزاجي: نحتاج 3 أشياء للفوز بلقب السوبر وهم التركيز على المباراة والرغبة وروح العزيمة والإصرار لتحقيق نتيجة إيجابية.

وتابع مدرب لاتسيو: مباراتنا غدًا أمام يوفنتوس في السوبر الإيطالي مختلفة عن مباريات الدوري، والفريق في أفضل حالاته بعد الفوز بثمانية مباريات متتالية، وهذه المباريات ليست كمباريات الدوري ولا يمكن التعويض فيها.

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