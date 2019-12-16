مدرب ليفربول ينتقد تنظيم كأس العالم للأندية في قطر
بسبب قلة الملاعب

مدرب ليفربول ينتقد تنظيم كأس العالم للأندية في قطر

2019/12/16
الساعة 11:08 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، استياءه من إقامة عدة مباريات من كأس العالم للأندية، على ملعب واحد خلال وقت قصير للغاية.

وعبر كلوب عن قلقه من استضافة ملعب استاد خليفة الدولي، خمس مباريات من مونديال الأندية، حيث يشهد إقامة مباراة تحديد المركز الخامس، ومباراتي دور نصف النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية.

وأعرب كلوب عن قلقه جراء لعب هذا العدد الكبير من المباريات بشكل متلاحق، ما سيؤثر على أرضية الملعب، وسيزداد الأمر سوءاً في ظل تساقط الأمطار بالعاصمة القطرية.

وانطلقت منافسات كأس العالم للأندية، الأربعاء الماضي في قطر، وتستمر حتى يوم 21 ديسمبر المقبل.

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