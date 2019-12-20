مدرب مونتيري: مواجهة الهلال صعبة

المواطن - مروة نبيل

شدد المدير الفني لفريق مونتيري المكسيكي، الأرجنتيني أنطونيو محمد على صعوبة مباراة الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2019.

وقال مدرب مونتيري خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد، اليوم الجمعة: “الهلال فريق يملك لاعبين مميزين والمباراة أمامهم صعبة بالنظر إلى ما قدموه أمام فلامنغو في كأس العالم للأندية”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مونتيري المكسكي قد خسر بصعوبة ضد ليفربول الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليواجه الهلال بعد هزيمته أمام فلامنغو البرازيلي بنتيجة 3/1.

ويلعب الهلال ومونتيري المكسيكي، مساء يوم غد السبت، على استاد خليفة الدولي لتحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2019 المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

تابعنا على