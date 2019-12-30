مدى: زوار موسم الرياض أنفقوا 1.4 مليار ريال

المواطن - الرياض

قال المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية (مدى) زياد اليوسف: إن السحوبات من البطاقات الائتمانية السعودية ارتفعت داخل المملكة بنسبة 30% خلال شهر نوفمبر، بينما انخفض السحب والصرف منها خارج المملكة بنسبة 25% خلال الشهر ذاته.

فيديو عاجل | المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية لـ #الإخبارية: 1.4 مليار ريال صرفت في مواقع #موسم_الرياض pic.twitter.com/fLfYSyYEvI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 30, 2019

ورأى اليوسف، في تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن هذين الرقمين يعطيان تصورًا واضحًا لحركة أموال المواطنين داخل وخارج المملكة، موضحًا أن زوار موسم الرياض أنفقوا داخل مناطق الفعاليات حوالي 1.4 مليار ريال من خلال 300 ألف عملية.

ولفت إلى أن أغلب الزوار كانوا من منطقة الرياض ثم الشرقية ومكة المكرمة والقصيم وعسير، ومن خارج المملكة، الإمارات والكويت والبحرين وعدد من الدول العربية، مشيرًا إلى أن واجهة الرياض كانت أكثر مناطق موسم الرياض صرفًا من قبل الزوار، حيث أنفق الزوار قرابة 400 مليون ريال حتى اليوم الاثنين.

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