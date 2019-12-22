مدير الكرة بـ أرسنال: سنُنهي الموسم بالمربع الذهبي مع أرتيتا

المواطن - محمد سمعه

قال راؤول سانليهي مدير الكرة بنادي أرسنال الإنجليزي إنه يشعر بأن الجانرز سيُنهي الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري في المربع الذهبي تحت قيادة المدرب الجديد الإسباني ميكيل أرتيتا.

ونقلت صحيفة الميرور البريطانية تصريحات سانليهي الذي قال: هناك درجات مختلفة للنجاح ودرجات مختلفة لتحقق شيء خيالي وعال، وبالطبع نحن نريد العودة والمنافسة على الألقاب ولكن يجب في البداية استقرار الفريق.

وأضاف مدير الكرة بالأرسنال: أهدافنا على المدى القصير، التي نريدها بالفترة الحالية هي إنهاء الموسم بالمربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا، وهذا ما يجب أن يتحقق تحت قيادة أرتيتا.

وأعلن نادي أرسنال أول أمس الجمعة، عن تعيين المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالجانرز، لمدة ثلاث سنوات ونصف، خلفًا لمواطنه أوناي إيمري.

وقالت صحيفة آس الإسبانية: إن أرتيتا سيُدرب نادي أرسنال حتى صيف عام 2023.

وكان أرتيتا عمل مساعدًا للمدرب الإسباني بيب جوارديولا في صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قبل توليه مسؤولية تدريب أرسنال.

وسبق لـ أرتيتا اللعب في أرسنال لمدة خمس سنوات بداية من عام 2011 حتى عام 2016.

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