مدير تعليم #الرياض يكرم مدرسة القاسم

المواطن - الرياض

كرّم مدير التعليم بمنطقة الرياض حمد ناصر الوهيبي مدرسة القاسم بن معن الابتدائية بمحافظة المزاحمية التابعة لمكتب جنوب الرياض اليوم الاثنين لحصولها على المركز الأول وجائزة الوسام الذهبي في برنامج “تعزيز” للمدارس المتميزة في تعزيز السلوك الإيجابي على مستوى مدراس تعليم الرياض.

من جهته عبر منسوبو المدرسة عن فائق الشكر والتقدير لإدارة تعليم منطقة الرياض ممثلة في إدارة الإرشاد الطلابي على هذا التكريم وعلى إحياء روح المنافسة التي تصب في مصلحة الطالب.