مدير تعليم #الرياض يكرم مدرسة القاسم

مدير تعليم #الرياض يكرم مدرسة القاسم

2019/12/02
الساعة 2:26 مساءً
- ‎فيالمجتمع, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كرّم مدير التعليم بمنطقة الرياض حمد ناصر الوهيبي مدرسة القاسم بن معن الابتدائية بمحافظة المزاحمية التابعة لمكتب جنوب الرياض اليوم الاثنين لحصولها على المركز الأول وجائزة الوسام الذهبي في برنامج “تعزيز” للمدارس المتميزة في تعزيز السلوك الإيجابي على مستوى مدراس تعليم الرياض.

من جهته عبر منسوبو المدرسة عن فائق الشكر والتقدير لإدارة تعليم منطقة الرياض ممثلة في إدارة الإرشاد الطلابي على هذا التكريم وعلى إحياء روح المنافسة التي تصب في مصلحة الطالب.

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Abo abdullah
ضيف
Abo abdullah

نبارك لجميع منسوبي المدرسة من إدارة و معلمين و طلاب و عمال ، و نشكرهم على هذه الجهود ، الله يجزاكم خير و يكتب اجركم و يبارك في أعمالكم ، و نتمنى ان نرا المزيد من العطاءات و التقدم , من افضل الى افضل👍🤗

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