مدينة سعودية وحيدة تشهد ظل القمر وقت الكسوف الحلقي

المواطن - الهفوف

ستكون مدينة الهفوف بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية هي المدينة الوحيدة في المملكة ودول الخليج العربي التي ستشهد مرور مركز ظل القمر أثناء الخسوف الحلقي الذي تشهده المملكة يوم الخميس المقبل.

وقال أستاذ المناخ في جامعة تبوك الدكتور عبدالله المسند إن الهفوف المدينة الوحيدة في الخليج العربي التي سيمر مركز ظل القمر من فوقها، بينما قطر و سنغافورة هما الدولتان الوحيدان في العالم اللتان ستشاهدان الكسوف بشكله الحلقي.

وأوضح المسند أن ظاهرة الكسوف الحلقي يوم الخميس القادم هو الأول الذي يعبر أراضي السعودية منذ 97 سنة، وعليه لم يشاهد السعوديون الأحياء منهم الآن، هذه الظاهرة في أرضهم من قبل، حتى من كانت أعمارهم فوق 97 سنة بقليل.

يذكر أن أفضل مكان لرصد الكسوف الحلقي سيكون على جبل الأربع في الهفوف.

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