مراسل حربي يبكي على الهواء وهو يتذكر صديقه الشهيد
يشعر بدنو أجله ومستعد لهذه اللحظة

مراسل حربي يبكي على الهواء وهو يتذكر صديقه الشهيد

2019/12/04
الساعة 11:24 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

بكى المراسل الحربي محمد العرب أثناء حديثه عن الشهيد المقدم فيصل السبيعي، أحد أصدقائه الذي تعرف عليه خلال الحرب واستشهد في اليمن على يد ميليشيا الحوثي.

وأكد محمد العرب خلال حواره ببرنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية أن الشهيد فيصل كان بمثابة أخيه ولذا لا يستطيع الحديث عنه دون أن يبكي، متابعاً أنه تعرف عليه خلال الحرب وكانا ينامان في غرفتين متجاورتين ويأكلان من صحن واحد، مشدداً على أن استشهاد السبيعي وغيره أثّر فيه كثيراً وغير نظرته للحياة.

وقال المراسل الحربي إنه صار أكثر زهداً ولا يفكر في الدنيا كثيراً منذ أن استشهد صديقه، كما أن رؤيته للأصدقاء يرحلون عن الدنيا جعلته يشعر بدنو أجله وأنه مستعد لتلك اللحظة.

وكشف العرب أنه يمتلك تيشيرت يحمل صورته مع الشهيد فيصل وقطع عهداً للشهيد بأنه لن يدخل ميدان السبعين ليعلن خبر النصر والتحرير إلا وهو يرتدي ذلك التيشيرت.

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