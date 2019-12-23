مران الهلال .. استرجاع ومناورة

المواطن - مروة نبيل

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته، اليوم الاثنين، بعد أن اختتم مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2019، واحتلال المركز الرابع.

وأدى لاعبو الهلال الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة مونتيري المكسيكي مرانًا استرجاعيًّا، فيما أجرى بقية اللاعبين تدريبًا اعتياديًّا تركز على الجانب الفني.

وتخلل مران بقية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريبات تكنيكية وجمل تكتيكية، قبل أن يختتم المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو الحصة التدريبية بمناورة فنية.

وواصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج، برنامجه العلاجي المعد له مسبقًا، فيما أجرى كارلوس إدواردو جلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي؛ لمعاناته من تمزق في العضلة الخلفية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الحزم، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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