مرحاض ذكي يكشف الأمراض قبل ظهور الأعراض

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

طور باحثون من جامعة ويسكونسن ماديسون، مرحاضًا ذكيًا يساعد الأطباء على فهم صحتك بشكل أفضل، ولكن هناك مخاوف بأن التكنولوجيا الجديدة قد تساعد أي شخص على اقتحام حياتك الشخصية.

وبحسب موقع ديلي ميل، المرحاض قادر على اكتشاف التهابات المسالك البولية، وأمراض الكلى، والسكري، والاضطرابات الأيضية الأخرى، والمثير للإعجاب أنه يمكنه الاكتشاف قبل ظهور الأعراض.

وقال العلماء إن البول يمكنه الكشف عن سجل افتراضي للعادات الغذائية للفرد وممارسة الرياضة واستخدام الدواء وأنماط النوم وخيارات نمط الحياة الأخرى، ويمكنه أن يدل الأطباء على بعض الأمراض القاتلة الرئيسية مثل السرطان والسكري وأمراض الكلى.

دور المرحاض، هو تحديد المعلومات من البول بعد تحليله واستنباط احتمالية الإصابة بالأمراض.

وعلى سبيل التجربة، تم تحليل 110 عينات على مدى فترة 10 أيام، وتمكن من إنشاء لقطات للصحة اليومية لكل فرد.

وجد كل من جوشوا كون وإيان ميلر، العلماء الذين كانوا وراء المرحاض الذكي والمشاركين في الدراسة، أن تركيب بولهم أظهر لهم مقدار نومهم، ومقدار التمارين، وكمية الكحول أو القهوة التي شربوها، ومتى، وكمية الأدوية التي تناولوها دون وصفة طبية.

يمر المرحاض الذكي حاليًا بمراحل تطورية، ويأملون المطورون أن يكون المنتج النهائي متاحًا في غضون خمس سنوات.

مخاوف الخصوصية:

يستلزم مندوب خاص لنقل العينة من باب منزلك إلى الطبيب، ما يعني أن أي شخص قد يُتاح له رؤية النتائج إذا رغب، ويمكن للقرصنة على الإنترنت اختراق المرحاض ورؤية البيانات.

يشير أحد السيناريوهات، إلى أن أصحاب العمل يمكنهم تحليل عينات الموظفين دون علمهم، والتعرف على صحتهم وأسلوب حياتهم.