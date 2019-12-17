مرسوم بتعيين الحكومة الجديدة في الكويت

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ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن مرسوماً صدر، اليوم الثلاثاء، بتعيين الحكومة الجديدة برئاسة صباح خالد الصباح.

وذكرت جريدة الأنباء الكويتية بعض أسماء الوزراء في التشكيلة الحكومية وهي الشيخ أحمد المنصور نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، الشيخ أحمد الناصر نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية، أنس الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية بالوكالة ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، مريم العقيل وزيرة للمالية، الشيخ باسل الصباح وزيرا للصحة وخالد الفاضل للكهرباء والماء، وخالد الروضان وزيرا للتجارة والصناعة وسعود الحربي وزيرا للتربية والتعليم العالي.