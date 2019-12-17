مرور الباحة يحذر قائدي المركبات من الضباب الكثيف

مرور الباحة يحذر قائدي المركبات من الضباب الكثيف

2019/12/17
الساعة 11:47 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

حذر مرور منطقة الباحة قائدي المركبات من الحالة التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها من ضباب كثيف تسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية وخاصة الطرق السريعة والمناطق المفتوحة, وطالب بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة.

وأشار مدير إدارة مرور الباحة العقيد مسفر الثبيتي قائدي المركبات بمختلف أنواعها أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء التي تقل فيها الرؤية بسبب الضباب الكثيف, مؤكداً بأن رجال المرور المنطقة يتواجدون ميدانياً في مسارات الطرق والميادين العامة وبالقرب من المدارس من أجل متابعة انسيابية المرور وفك الاختناقات والحرص على تحقيق أمن وسلامة مستعملي الطرق.

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