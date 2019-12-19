مريام فارس : وصلت الذروة حين واجهت الجمهور السعودي

المواطن - الرياض

عبرت الفنانة مريام فارس عن سعادتها بالحفاوة الشعبية التي لاقتها في المملكة والإقبال الجماهيري على حفلها الذي أقيم ليلة أمس ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقالت مريام فارس عبر تويتر: تملؤني مشاعر لا يمكن للكلمات أن تعطيها حقها في الوصف، فمن لحظة وصولي إلى المملكة العربية السعودية ولغاية مغادرتي، كانت مشاعري مليئة بالفرح، والحماس، والاندفاع والنجاح، وهذا كله بفضل المحبة الغامرة والترحيب الحار من قبل الشعب السعودي.

وتابعت مريام فارس وصف مشاعرها بالقول: الذروة كانت عند وقوفي على خشبة المسرح وجهاً لوجه مع هذا الجمهور الأكثر من رائع، واكتملت سعادتي عندما تصدّر اسمي قائمة الترند، وفي أسبوع واحد، ثلاث مرات في السعودية.

وأضافت مريام فارس بكل حماس واندفاع أقول لكم إلى اللقاء بعد ساعات قليلة بمقابلتكم مجدداً في الرياض ضمن فعاليات مهرجان ميدل بيست.

وكانت مريام فارس بمشاركة كلٍّ من سعد لمجرد وفرقة ميامي قد أحيوا حفلاً فنياً مميزاً ليلة أمس ضمن حفلات موسم الرياض التي لاقت إقبالاً جماهيرياً كبيراً.

وتمتد فعاليات موسم الرياض حتى نهاية يناير المقبل وقد تم تمديد الموعد بعد الإقبال الكبير من الجماهير على حضور الفعاليات.

والمعروف أن ميريام فارس، هي مغنية وفنانة استعراضية وممثلة لبنانية، ولدت في 3 من مايو 1983 لا ينحصر جمهورها في لبنان فقط بل من الدرجة الأولى العالم العربي، وقد اشتهرت بأغاني عديدة مثل”أنا والشوق” و”حقلق راحتك” و”مكانه وين” و”إيه اللي بيحصل” وغيرها خصوصاً الأغاني المصورة التي تحتوي المشاهد الاستعراضية.

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