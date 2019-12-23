مزاد على نعجة بنصف مليون ريال

مزاد على نعجة بنصف مليون ريال

2019/12/23
الساعة 7:36 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, يوتيوب
0
طباعة
المواطن - متابعة

بيعت نعجة في مزاد بالكويت بمبلغ 40 ألف دينار أي ما يعادل نصف مليون ريال تقريبًا بحسب ما أظهره مقطع فيديو متداول.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • بالفيديو.. تعرف على جهود الجوازات بمنفذ الرقعي
    •
  • كويتي يضرم النيران في منزله ويتسبب بمقتل سائق
    •
  • مطالب بسحب الجنسية من كويتي ارتد واعتنق اليهودية
    •
  • تكليفات بالقضاء على الفساد في أول جلسة لوزراء الكويت
    •


    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :