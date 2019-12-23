مزاد على نعجة بنصف مليون ريال

المواطن - متابعة

بيعت نعجة في مزاد بالكويت بمبلغ 40 ألف دينار أي ما يعادل نصف مليون ريال تقريبًا بحسب ما أظهره مقطع فيديو متداول.

تابعنا على تواصل معنا على