2019-12-23 editor20 الرئيسيةحصاد اليوم مزاد على نعجة بنصف مليون ريال مزاد على نعجة بنصف مليون ريال 2019/12/23 الساعة 7:36 مساءً - فيحصاد اليوم, يوتيوب 0 طباعة المواطن - متابعة بيعت نعجة في مزاد بالكويت بمبلغ 40 ألف دينار أي ما يعادل نصف مليون ريال تقريبًا بحسب ما أظهره مقطع فيديو متداول. https://www.almowaten.net/wp-content/uploads/2019/12/1nLc7Tw9lfo50v-t.mp4 تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.التعليق الاسم الكويتمزاد على نعجة This comment form is under antispam protection This comment form is under antispam protection هل قرأت هذا ؟ بالفيديو.. تعرف على جهود الجوازات بمنفذ الرقعي كويتي يضرم النيران في منزله ويتسبب بمقتل سائق مطالب بسحب الجنسية من كويتي ارتد واعتنق اليهودية تكليفات بالقضاء على الفساد في أول جلسة لوزراء الكويت "> المزيد من الاخبار المتعلقة : الترفيه فعاليات شتاء الرياض مستمرة حتى أواخر مارس قريباً.. انطلاق فعاليات صحارى بموسم الرياض فيديو.. علاء الدين والمصباح السحري في موسم الرياض شتاء طنطورة يجذب الزوار وإغلاق جبل الفيل حساب المواطن هل يمكن للسجين الاستفادة من حساب المواطن ؟ هل يمكن لزوجة الموظف الحكومي التسجيل في حساب المواطن؟ حساب المواطن يرد على استفسار بشأن الحالة الاجتماعية هل يؤثر حساب المواطن على ساند أو الضمان ؟ الوظائف وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالدمام وظائف شاغرة لدى شركة موبايلي وظائف شاغرة بشركة صدارة للكيميائيات وظائف شاغرة للمضيفين الجويين بطيران أديل يوتيوب مزاد على نعجة بنصف مليون ريال انقلاب شاحنة مسرعة في شارع داخلي لفائف النمل ودودة الحرير الأعلى مبيعًا في كمبوديا فيديو مذهل.. كلب يقتحم نافذة مركبة ليقبض على لص
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