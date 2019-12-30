مساعدة الـVAR تفتح على ليفربول النار

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي ليفربول في الفوز أمس الأحد على نادي ولفرهامبتون بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي، حيث تم احتساب الهدف بعد العودة إلى تقنية الـVAR أو ما تُعرف بتقنية حكم الفيديو المساعد.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن جماهير ولفرهامبتون فتحت النار على فريق ليفربول، وذلك بسبب مساعدة التقنية في احتساب الهدف الذي سجله اللاعب ساديو ماني، بينما قامت نفس التقنية بإلغاء هدف سجله فريق ولفرهامبتون بشباك الحارس البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول.

ومع نهاية مباراة ليفربول وولفرهامبتون، كانت جماهير الريدز تُحيي فريقها قائلة ” ليفربول، ليفربول”، لكن جماهير ولفرهامبتون أرادت تعكير صفو جمهور الريدز والتقليل من شأن انتصارهم فقالت ” فزتم بمساعدة VAR”.

من ناحية أخرى، نجح ليفربول في تحقيق إنجاز مميز وذلك بعد الفوز على ولفرهامبتون ليُنهي عام 2019 بصورة مثالية.

ونجح ليفربول في إنهاء عام 2019 برصيد 98 نقطة من 37 مباراة بالدوري الإنجليزي بمعدل 2.65 نقطة لكل مباراة، ليكون ثاني أعلى متوسط من النقاط لفريق في عام واحد بالدوري الإنجليزي بعد نادي تشيلسي الذي حقق معدل نقاط وصل إلى 2.66 نقطة في المباراة الواحدة بعام 2005.

وكان اللاعب السنغالي ساديو ماني هو من أحرز هدف فوز ليفربول على نادي ولفرهامبتون خلال الدقيقة الثانية والأربعين من عمر الشوط الأول.

ويتصدر ليفربول حاليًا ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة وبفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني و14 نقطة عن نادي مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

ويستعد ليفربول لمواجهة فريق شيفيلد يونايتد يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي حيث تُقام المباراة على ملعب الأنفيلد معقل فريق ليفربول.

وكان ليفربول نجح يوم 21 ديسمبر الجاري في التتويج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب فريق فلامنغو البرازيلي بهدف دون رد سجله النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينيو.

وتُوج المصري محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخ أي لاعب مصري وعربي بعدما ساهم بشكل كبير في تتويج الريدز بلقب مونديال الأندية.

ويسعى ليفربول بقيادة المدرب يورجن كلوب إلى تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن الريدز منذ موسم 1989-1990، حيث إذا نجح ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي فسيكون حقق اللقب بعد غياب استمر 30 عامًا.

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