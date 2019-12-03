مساند يكشف تكلفة استقدام العاملات من كينيا والأجر الشهري

المواطن - الرياض

أوضح برنامج مساند التابع لوزارة العمل، أن استقدام العاملات المنزليات من دولة كينيا متاح إلكترونياً، بتكلفة تبدأ من 8627 ريالاً، وبأجر شهري 893 ريالاً.

وأضاف البرنامج، في بيان له، أن 76% من العاملات المنزليات المتاحات للاستقدام إلى المملكة يحملن مؤهل الثانوية العامة، و3.7% منهن خريجات جامعات أو دبلوم.

وأشار إلى أن 51% من العاملات لديهن خبرة في العمل المنزلي داخل بلدهم، و17% منهن لديهن خبرة بالعمل المنزلي خارج كينيا، مبيناً أن اللغة الإنجليزية هي الأساسية في دولة كينيا بجانب اللغة السواحلية.

ولفت برنامج مساند إلى أن استقدام العمالة المنزلية من كينيا متاح عبر بوابته الإلكترونية (هنا الرابط)، من خلال عديد من المكاتب المرخصة الموثوقة، فضلاً عن أن الاستقدام يتم خلال مدة قصيرة جداً.