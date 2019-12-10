مستجدات حادث التسمم في #عسير.. 65 حالة منومة ومغادرة 197

المواطن - حسن عسيري - عسير

أكدت صحة عسير أن الوضع الصحي العام للمصابين في حادث التسمم مستقر ومطمئن، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم استقبالها حتى آخر إحصائية عند الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء 262 حالة، غادر منها 197 حالة، وعدد الحالات المنومة حاليًّا في عدد من المستشفيات 65 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز آل شايع: إن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري يتابع تنفيذ توجيهات أمير عسير تركي بن طلال وبمتابعة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بتقديم كافة الخدمات الصحية والطبية ومتابعة حالاتهم المرضية حتى خروجهم معافين.

كما يواصل المختصون في صحة المنطقة إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للوصول إلى التشخيص الطبي الدقيق بعد اكتمال ظهور النتائج المخبرية.

وشدد آل شايع على أن جميع المرضى يواصلون الاستجابة للخطط العلاجية التي وضعها الفريق الطبي المشرف على علاجهم، كما أن التنسيق قائم بشكل مرن وفوري بين جميع المستشفيات والمراكز الصحية عبر غرفة العمليات بصحة عسير، بالتنسيق مع مركز القيادة والتحكم بصحة المنطقة.