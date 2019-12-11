مستفيد يشكو الدفعة تحت الإجراء.. وحساب المواطن يعلق

المواطن - الرياض

تفاعل حساب المواطن مع شكوى مستفيد من تأخر إيداع الدعم، حيث قال المواطن في شكواه: “السلام عليكم.. المبلغ ما نزلي رغم مكتوب بالموقع تحت الإجراء للصرف الرجاء حل المشكلة”.

ورد حساب المواطن بتغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله: “وعليكم السلام، تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر (ديسمبر)، الرجاء مراجعة البنك والتأكد أنه لم يتم الإيداع”.

وأضاف برنامج حساب المواطن: “يلزمك توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة (الدفعات المالية) دفعة لم تستلم وإرفاق كشف الحساب، نسعد بخدمتك”.

تفاصيل الدفعة الـ25:

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أودع أمس الثلاثاء، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.7 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

تفاصيل الاستحقاق بالأرقام:

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب + 0.7% عن الدفعة السابقة ليصبح عددهم أكثر من 3.8 مليون مستفيد، مشيراً إلى أن 51% من إجمالي أرباب الأسر تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 961 ريال للأسرة الواحدة، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون مستفيد مشكلين ما نسبته 59%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر ديسمبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 41% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92%، أما ربّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزًا عددهن 809 ألف مستفيدة، وشكل المستقلين في دفعة شهر ديسمبر 48% والبالغ عددهم أكثر من 759 ألف مستفيد، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.