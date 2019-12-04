مستقبل أنشيلوتي مع #نابولي في خطر

المواطن - مروة نبيل

يواجه المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، كارلو أنشيلوتي خطر الرحيل عن الفريق، بعد تراجع النتائج في جميع البطولات خلال الفترة الأخيرة.

وغابت الانتصارات عن نابولي منذ أكثر من شهر، عندما فاز على سالزبورج يوم 23 أكتوبر الماضي، حيث خسر مرتين، وتعادل في 6 مباريات.

وأكد موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن مستقبل أنشيلوتي يعتمد على المباراتين المقبلتين أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وجينك البلجيكي في ختام منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف الموقع الإيطالي، أن المدير الرياضي لنادي نابولي كريستيان جينتولي، تواصل في آخر يومين مع إيفان جينارو جاتوزو المدير الفني السابق لنادي ميلان، للاتفاق حول تولي مهمة تدريب الفريق في حال رحيل أنشيلوتي.

وأشار إلى أن جاتوزو يظل المدرب المفضل في قائمة الأسماء التي وضعها نابولي لخلافة أنشيلوتي، إلا أن المدير الفني السابق لنادي ميلان يفضل مشروعًا طويل الأجل مثل مهمة تدريب فيورنتينا، الذي دخل في اتصالات معه بالفعل.