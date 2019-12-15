مستندات إثبات الاستقلالية بحساب المواطن

المواطن - علا البابلي

أعاد حساب المواطن التذكير بأهم المستندات الرسمية المطلوبة لإثبات الاستقلالية في حالة تراوح عمر المستفيد، بين 18 إلى 24 عامًا.

وأكد الحساب أن المواطن في هذا العمر يحتاج لتقديم بعض المستندات التي من شأنها أن تثبت استقلالية المواطن، وتتمثل المستندات المطلوبة في تقديم واحدة فقط من المستندات التالية:

تقديم صك الملكية للسكن الحالي.

تقديم أوراق تثبت سكن المواطن بالجامعة.

تقديم مستند يفيد بأن المواطن موجود بكلية عسكرية، أو معهد الإدارة.

تقديم عقد رسمي بالإيجار الموحد أو فاتورة الكهرباء.

وأكد الحساب من خلال الرد على هذا الاستفسار الخاص بتقديم أوراق تفيد الاستقلالية أنه في حالة عدم توفر هذه الأوراق فإنه سوف يتم إضافة المواطن كتابع لرب الأسرة.

والجدير بالذكر أن حساب المواطن يُقدم خدمة فورية للإجابة على استفسارات المواطنين من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً أو عن طريق الاتصال المباشر على رقم الهاتف التالي: 19912