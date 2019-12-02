مستوى الأخضر يتصاعد.. ومشكلة الدفاع مستمرة

المواطن - مروة نبيل

تحسن أداء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24″، ونجح في التأهل إلى منافسات الدور نصف النهائي.

وفاز الأخضر على عمان بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل فراس البريكان هدفًا، فيما أحرز هتان باهبري هدفين، ليرفع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية.

مستوى الأخضر يتصاعد:

وهنأ الإعلامي وليد الفراج الأخضر على فوزه ضد عمان حامل لقب كأس الخليج النسخة الماضية، وتساءل: “كيف نتصدر مجموعتنا في خليجي 24 ونخسر من متذيل الترتيب الكويت؟!.. هل هو تأثير غياب دوليين الهلال؟!”.

وقال الناقد الرياضي عادل التويجري لبرنامج “الدوري مع وليد”: “أول مباراة لم نظهر بمستوى جيد، بسبب الغيابات المؤثرة، المباراة الثانية تحسن الأداء والنتيجة، والمباراة الثالثة أفضل”.

وتابع: “الأخضر في مستوى تصاعدي ولكن هناك مشكلة بالدفاع مستمرة في التصفيات وكأس الخليج ونستقبل تقريبًا هدفًا بكل لقاء.. وقدرتنا الهجومية جيدة، المستوى سيكون أكثر تطور، لا يجب أن نستعجل ونركز في اسم من يسجل”.

وأضاف الناقد الرياضي جمال عارف: “الكرة السعودية الأميز على المستوى الخليجي، وهناك طفرة في المنتخبات والأندية بسبب دعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لمجال الرياضة”.

وواصل: “المنتخب السعودي أثبت أنه بنصف المستوى يفوز، حيث لم يظهر بالمستوى المميزة حتى الآن، وطموحنا الظهور بشكل مميز في التصفيات والوصول إلى المونديال.. انتقدنا المدرب في السابق ورأينا حاليًّا بعض من المستوى المطلوب”.