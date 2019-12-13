مستوى فني لافت للصقور الخليجية في مهرجان الملك عبدالعزيز

المواطن - واس

شهد اليوم الثالث عشر من مسابقة الدعو (الملواح) 400 متر، إقامة أربعة أشواط تأهيلية للمشاركين الدوليين، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، الذي يُقام في ملهم شمال مدينة الرياض.

وشهدت الأشواط الأربعة اليوم الجمعة منافسة قوية، وشهدت حسمًا للمراكز الثلاثة الأولى في اللحظات الأخيرة، وتألقًا إماراتيًّا في المنافسات.

وكان الشوط الأول الذي أقيم اليوم لفئة قرموشة جير فرخ للملاك الدوليين، وفاز بمراكزه الثلاثة الأولى:

المركز الأول: الصقر (حرب)، للصقار البحريني بدر عبدالوهاب أحمد الهرمسي الهاجري، بمدة 18.486 ثانية.

المركز الثاني: الصقر (اليمامة)، للصقار الإماراتي ناصر بطحان سلطان قران المنصوري، بمدة 18.876 ثانية.

المركز الثالث: الصقر (بحرين)، للصقار البحريني خالد عبدالرزاق عبدالله حسن القاسم، بمدة 18.940 ثانية.

أمَّا الشوط الثاني فكان لفئة قرموشة جير قرناس للملاك الدوليين، وجاءت مراكزه الأولى كالتالي:

المركز الأول: الصقر (A1)، للصقار الإماراتي مصبح سالم خلفان راشد الكعبي، بمدة 19.694 ثانية.

المركز الثاني: الصقر (ضو)، للصقار الإماراتي سالم ناصر مذكر شافي الهاجري، بمدة 20.166 ثانية.

المركز الثالث: الصقر (عرعر) للصقار البحريني حمد سعد سالم النعيمي، بمدة 20.219 ثانية.

فيما كان الشوط الثالث لفئة قرموشة جير فرخ للمحترفيين الدوليين، وفاز بمراكزه الثلاثة الأولى فريق (F3-K) الإماراتي، الذي قطعت صقوره مسافة الأربعمائة متر بمدة 18.926، و19.641، و19.695 ثانية.

وشهد منافسات اليوم شوطًا رابعًا لفئة قرموشة جير قرناس للمحترفين الدوليين، وفاز بالمركز الأول الصقر (ظن)، للفريق الإماراتي (F3-K)، بمدة 18.838 ثانية، وجاء المركزان الثاني والثالث من نصيب الصقرين (نشوة)، و(غنتوت)، للصقار الإماراتي سعيد هلال سالم بن طراف، بمدة 19.664، و20.263 ثانية.

ووفقًا لنظام مسابقة الملواح، فإنَّ المهرجان يُكرِّم الفائزين الثلاثة الأوائل في كل شوط، فيما ينال أصحاب المراكز العشرة الأولى جوائز مالية. ويتأهل أصحاب المراكز السبعة الأولى للأشواط النهائية ضمن كأس الملك عبدالعزيز.