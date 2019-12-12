مسعف يكشف لـ”المواطن” تفاصيل إنقاذ مسن وسط الطريق بـ #الخبر

المواطن - فواز الأسلمي - الخبر

أنقذ الشاب عبدالمجيد الشمري أحد منسوبي الهلال الأحمر بمحافظة الخبر مواطنًا مسنًا بعد أن تعرض لهبوط حاد في السكر في أحد شوارع المحافظة.

وقال المسعف عبدالمجيد الشمري لـ”المواطن“: “تفاجأت أنا وزميلي سالم آل ذيبة أثناء تجولنا خارج وقت الدوام الرسمي بازدحام في أحد الشوارع بالخبر، وتوقعنا بأنه حادث مروري، وقمت بجلب حقيبتي الإسعافية وعند الوصول للموقع تبين أنه ليس حادثًا وإنما مسنّ تعرض لهبوط حاد في السكر وتبين ذلك بعد أن أجريت له الفحوصات الأولية.

وأضاف الشمري: قام زميلي سالم بالاتصال بغرفة عمليات الهلال الأحمر وفي هذا الوقت قمت بتركيب المغذيات له مما أدى إلى إفاقته وحين وصول الزملاء في الإسعاف وجدوا أن حالة المسن طبيعية.