مسعود أوزيل يقترب من مغادرة أرسنال وهذا الفريق ينتظره

المواطن - محمد سمعه

أصبحت أيام اللاعب الألماني مسعود أوزيل نجم نادي أرسنال الإنجليزي مع الجانرز معدودة بعدما ترددت أنباء حول اقترابه من مغادرة الجانرز.

وقالت صحيفة THE SUN الإنجليزية إن فنربخشة التركي مهتم وبقوة بالتعاقد مع مسعود أوزيل على سبيل الإعارة من الأرسنال.

وكان داميين كومولي المدير الرياضي بنادي فنربخشة سافر إلى العاصمة البريطانية لندن للتفاوض مع الأرسنال حول ضم أوزيل.

ومن المتوقع انتقال أوزيل لنادي فنربخشة حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة.

جدير بالذكر أن نادي إنتر ميلان الإيطالي حاول ضم أوزيل في صيف 2019، لكن الصفقة لم تتم بسبب الراتب الكبير الذي يتقاضاه أوزيل من أرسنال حيث يتقاضى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

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