مسلسل  The Witcher يحصد أعلى تصنيفات نتفليكس
متغلبًا على بيكي بلايندرز وأشياء غريبة

مسلسل  The Witcher يحصد أعلى تصنيفات نتفليكس

2019/12/25
الساعة 11:42 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم
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المواطن- ترجمة: منة الله أشرف 

نال المسلسل التلفزيوني ذا ويتشر The Witcher على شهرة مذهلة، رغم عرضه منذ أيام فقط على منصة Netflix، وبات واحدًا من أعلى المسلسلات تصنيفًا على موقع IMDb.

تمكنت السلسلة المكونة من 8 حلقات من بطولة هنري كافيل، 36 عامًا، بطل فيلم سوبرمان، من التغلب على مسلسل أشياء غريبة Stranger Things و بيكي بلايندرز Peaky Blinders على تقييم قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت (IMDb).

وفقًا لـ فوربس، بدأ العرض بتقييم 8.9، وهو بذلك يتفوق على بلاك ميرور، ناركوس، بيكي بلايندرز، أشياء غريبة، هاوس أوف كاردز، التاج، ذا هانتينج أوف هيل هاوس.

وترى فوربس، أن تصنيف المسلسل سيكون نجاحًا كبيرًا لـ نتفليكس.

تدور أحداث المسلسل حول بطل الرواية جيرالت ريفا، صياد الوحش، المعروف باسم ويتشر وهو محارب يسافر إلى ما يشبه أوروبا في القرون الوسطى ويصطاد الوحوش والمخلوقات الخيالية من أجل الربح.

 

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