مصابو الطائرة الكازاخستانية يطلبون المساعدة من تحت الأنقاض

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

نجا 60 راكبًا بأعجوبة من تحطم طائرة في كازاخستان بعد أن اضطروا إلى الانتظار لمدة 20 دقيقة للحصول على المساعدة، ولجأ الكثير منهم إلى طلب المساعدة عبر السوشيال ميديا من تحت الأنقاض.

وبحسب موقع ديلي ميل البريطاني، سقطت رحلة Bek Air Z2100 والتي كانت تقل على متنها 100 شخص بعد مغادرة ألماتي، أكبر مدن كازاخستان، صباح الجمعة.

وفقًا لوكالة الطيران المدني الكازاخستانية، فقدت الطائرة توازنها أثناء الإقلاع واخترقت سياجًا خرسانيًا، قبل أن تصطدم بمبنى صغير.

وفي بيان على صفحته على فيسبوك، قال مطار ألماتي الدولي إن رجال الإطفاء والإنقاذ بدأوا على فور بإنقاذ المصابين فور وقوع الحادث.

ومع ذلك، فإن الركاب الذين نجوا واتخذوا من وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لطلب المساعدة قالوا إنه لم يحضر شخص واحد إلى موقع التحطم إلا بعد 20 دقيقة.

تم الإبلاغ عن إصابة نحو 50 راكبًا، ونقل 22 شخصًا إلى مستشفيات المنطقة، وتوفي أحد الطيارين.

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