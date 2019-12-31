مصالحة الجماهير وتحقيق فوز معنوي هدفا الاتحاد ضد الفتح

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الاتحاد ضد الفتح، المقرر إقامتها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مساء غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويُعاني الفريقان من تراجع النتائج قبل مباراة الاتحاد ضد الفتح المقبلة، حيث يحتل العميد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، فيما يقع النموذجي في المركز الـ14 بـ9 نقاط.

الاتحاد ضد الفتح:

وعلق اللاعب السابق والمحلل الفني حمدان الحمدان على مباراة الاتحاد ضد الفتح قائلًا: “مباراة الغد بمثابة مصالحة جمهور بالمستوى، سواء لـ الفتح أو الاتحاد، المباراة مهمة على المستوى المعنوي أكثر من غيره؛ نظرًا لوضع الفريقين دوريًّا”.

وتابع خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “الفتح بعد تغيير المدرب لم يفز إلا في مباراة واحدة أمام العدالة، وعلى لاعبي الفتح أن يدركوا مدى أهمية واسم الفريق الذي يمثلونه.. لا يوجد أي لاعب أجنبي يصنع الفارق حاليًّا في الفتح”.

وتحدث الإعلامي الرياضي وائل النجار عن مباراة الاتحاد ضد الفتح قائلًا: “الاتحاد فقد هيبته حتى عندما يلعب على أرضه.. قد نشاهد اتحاد مختلف قليلًا يوم الغد عن مباراة الدوري أمام الفتح”.

وأضاف: “ما يحصل في الاتحاد أمر لا يتوقعه أحد، أتمنى وجود المزيد من الشفافية للمتلقي وللإعلام الاتحادي.. يترك لاعبو الاتحاد ناديهم في وقت حاجته لهم، ثم يخالصون ويطالبون بعشرات الملايين والضحية هو النادي”.

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