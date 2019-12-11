مصباح علاء الدين في موسم #الرياض .. قصة رهيبة

المواطن - الرياض

دعا حساب موسم الرياض، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لحجز التذاكر لحضور مسرحية مصباح علاء الدين.

وقال موسم الرياض: “تخيل يجيك مصباح علاء الدين ولا تحقق أمنياتك، في مسرحية علاء الدين ببطولة أحمد عز بتشوف قصة رهيبة ومختلفة، اشترِ تذكرتك ولا تفوتك الكوميديا والمغامرة من خلال الرابط التالي (هنا)”.

ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروض وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.