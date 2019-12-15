مصرف الإنماء يرفع رأسماله إلى 20 مليار ريال

المواطن - الرياض

أعلن مصرف الإنماء زيادة رأسماله بنسبة 33.3 % ليصل إلى 20 مليار ريال بهدف تعزيز موارد المصرف مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة.

ونشر سوق الأسهم السعودية قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 17 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 14 ديسمبر 2019م بالتوصية للجمعية العامة غير العادية للمصرف بزيادة رأس المال عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي والأرباح المرحلة وذلك بمنح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم.

وستكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي المصرف المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للمصرف والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقًا.

وأضاف مصرف الإنماء أنه في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.