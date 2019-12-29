مصر تعلن نتائج مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز بالبحر الأحمر
في مزايدة عالمية هي الأولى للتنقيب بالمنطقة

مصر تعلن نتائج مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز بالبحر الأحمر

2019/12/29
الساعة 1:44 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلنت وزارة البترول المصرية إرساء 3 قطاعات للتنقيب عن النفط والغاز بالبحر الأحمر على شركات “شيفرون” و”شل” و”مبادلة” الإماراتية، في مزايدة عالمية هي الأولى للتنقيب بالمنطقة.

وقال، طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري في بيان: “شركة شيفرون الأمريكية فازت في المزايدة بأحد القطاعات، كما فازت مجموعة داتش شل الإنكليزية الهولندية بقطاع ثان، في حين كان القطاع الثالث من نصيب تحالف شركتي شل ومبادلة الإماراتية”.

وأضاف البيان أن إجمالي مساحة القطاعات الثلاثة تبلغ عشرة آلاف كيلومتر مربع وأن الحد الأدنى للاستثمارات يبلغ 326 مليون دولار، منوها بأنها “سترتفع إلى عدة مليارات دولار في مراحل التنمية في حالة تحقيق الاكتشافات”.

 

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