مصر توضح حقيقة ظهور الحوت الأزرق في الساحل الشمالي

انتشرت مقاطع فيديو عن أصوات مرتفعة للغاية قيل إنها صادرة عن الحوت الأزرق من داخل البحر الأبيض المتوسط قبالة الإسكندرية ومرسى مطروح في مصر.

وبدورها نفت وزارة البيئة المصرية ما تردد حول وجود الحوت الأزرق في مياهها الإقليمية موضحة بأن الفيديوهات مفبركة.

وقالت وزارة البيئة على هذه الفرضية، في بيان لها، اليوم الأحد، إن الأصوات المصاحبة للمقاطع تخالف الأصوات التي تصدرها الحيتان للتواصل فيما بينها تحت الماء، التي تتميز بانخفاض ترددها لمستويات يصعب على البشر سماع معظمها إلا من خلال أدوات علمية متخصصة لتسجيلها وتكبيرها لمستويات تتناسب مع القدرات السمعية للبشر.

وأوضحت الوزارة أنها تواصلت مع العديد من المواطنين والجهات لاستبيان حقيقة سماع مقاطع أصوات صادرة عن الحيتان الزرقاء، بالساحل الشمالي، وأوضحت أن تلك المقاطع تم اصطناعها عن عمد.