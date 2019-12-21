مصطفى الآغا: الهلال رفع الرأس كيف يُمكن تقليل إنجازه ؟!

المواطن - محمد سمعه

أكد الإعلامي السوري مصطفى الآغا، مقدم برنامج “صدى الملاعب” على قناة MBC، على أن الهلال شرّف الكرة السعودية والخليجية والآسيوية بتحقيقه للمركز الرابع ببطولة كأس العالم للأندية 2019.

وكتب الآغا عبر تويتر: حصيلة مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية، تأهل كبطل آسيا وهزم بطل إفريقيا وعذب بطل أمريكا الجنوبية، وحل رابعًا بعدما عادل بطل أمريكا الوسطى والشمالية.

وأضاف الآغا: الأهم هو أن الهلال رفع رأس الكرة السعودية والخليج والعرب وآسيا؛ فكيف يُمكن انتقاد أو انتقاص هكذا مشاركة؟!

وتُوج نادي مونتيري المكسيكي بالمركز الثالث وبالميدالية البرونزية في كأس العالم الأندية 2019، بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4- 3.

وكانت مباراة الهلال ومونتيري انتهت في الوقت الأصلي بنتيجة هدفين لكل فريق، حيث سجل لفريق الهلال كل من البرازيلي كارلوس إدواردو والفرنسي غوميز في الدقيقتين الـ34 والـ65 من عمر اللقاء، بينما سجل لنادي مونتيري كل من جونزاليس وميزا في الدقيقتين الـ55 والـ60.

واستهل الهلال مشواره في المونديال بالفوز على الترجي التونسي بطل إفريقيا يوم السبت الماضي، ثم الخسارة من فلامنغو البرازيلي في دور نصف النهائي قبل الخسارة اليوم السبت أمام مونتيري بركلات الترجيح.

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