مطالب بسحب الجنسية من كويتي ارتد واعتنق اليهودية

المواطن - متابعة

أرتد مواطن كويتي، يدعى يوسف المهنا، عن الدين الإسلامي واعتنق اليهودية ليصبح اسمه نفتالي بن يهوذا، وسافر إلى الاحتلال الإسرائيلي، في واقعة أثارت حالة من الغضب والجدل الواسع عربيًّا وفي الكويت.

وبحسب تقارير، كان يوسف مهنا يقوم بالطقوس اليهودية سرًّا منذ سنوات حين كان يعيش في الكويت، ولكنه سافر بعد ذلك واعتنقها رسميًّا في الاحتلال الإسرائيلي، فيما طالب كويتيون بسحب الجنسية منه ومنع دخوله أرض الوطن ثانية.

وجاءت التعليقات في مجملها غاضبة منددة بارتداد الشاب؛ لأن الله لا يقبل أن يشرك به أحدًا، مؤكدين أن المهنا شاب مضطرب رغم صغر سنة؛ فهو تمرجح عقائديًّا بعدة محطات، ويجب ترك الباب له للعودة مرة أخرى إلى الدين الحق.

وشدد متابعون على ضرورة التركيز على هذه الأجيال التي يسهل التلاعب في عقولهم وتناسي عروبيتهم، مؤكدين أن من لم يقدر الله تعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام فلا حاجة لنا منه وليتبع ما دون ذلك.

ورأى البعض أن هذه قصة سياسة عميقة، وهذا الشخص لا يتحدث اللغة العربية بشكل سوي؛ مما يدل على وجود شيء خاطئ، أما الهدف فهو تشويه الإسلام وصورة العرب.

من جهتها، تنسق وزارة الخارجية الكويتية مع سفارات الخارج للتحقق من هوية يوسف المهنا والتأكد من صحة التقارير المنشورة بشأنه.

وبحسب ما ذكرت صحيفة القبس فإنه في حالة ثبوت صحة التقارير المنشورة بشأن الشاب فإن الإجراء العاجل هو تجريده من الجنسية الكويتية.

وفي تصريح ليوسف المهنا مع بي بي سي قال: إنه ليس هناك أي سبب يجعل عائلته في خطر بعد فعلته، سواء من الحكومة الكويتية أو المواطنين أنفسهم.