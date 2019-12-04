مطربة عراقية تتصدر قائمة الأغاني المفضلة لدى السعوديين 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أصدرت سبوتيفاي، خدمة بث الموسيقى، اليوم، قائمة الفنانين والأغاني الأكثر بثًا في العالم هذا العام، وهذه قائمة بأكثر الأغاني التي يفضلها الشعب السعودي في 2019:

1- احتلت أغنية المفروض، للمطربة المولودة في بغداد، أصيل هميم، المركز الأول على قائمة الأغاني الأكثر شعبية في المملكة لعام 2019.

2- وأتت أغنية المطربة العراقية رحمة رياض، ابنة الموسيقي العراقي رياض أحمد، وعد مني، في المرتبة الثانية.

3- في المركز الثالث، أتت أغنية الوجه الحسن، لماجد المهندس.

4- في المركز الرابع، جاء ريمكس Old Town Road لـ ليل ناز إكس.

5- صعدت أغنية كاميلا كابيلو وشون مينديز سينوريتا، إلى المراكز الخمسة الأولى.

6- على مستوى العالم، كان بوست مالون، أشهر فنان هذا العام، تلته بيللي إيليش، وآريانا غراندي، اللتان حصلتا على المركز السادس والسابع على التوالي.

وكان أكثر الفنانين تداولًا:

1- أصيل هميم، 35 عامًا، والتي حققت نجاحًا باهرًا.

2- Tentacion:

يبدو أن محبي الموسيقى في المملكة، يواصلون تكريم مغني الراب الراحل باعتباره أكثر الفنانين الذكور تدفقًا في البلاد.

3- BTS:

وفقًا لسبوتيفاي، يعد الشرق الأوسط واحدًا من أكبر محبي أغاني البوب الكورية، وقد أكد هذا، جمهور الحفل الغنائي الذي اُقيم لفرقة BTS في جدة هذا الصيف، مما عزز موقعها بكونها من كبار الفنانين المفضلين في البلاد.