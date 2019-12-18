مطلوب مصور محترف بـ 137.5 ألف ريال !

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

إذا كنت مستعدًا للتخلي عن وظيفتك الحالية والسفر حول العالم، فربما الوظيفة التالية هي المناسبة لك، حيث يبحث المليونير ماثيو لوبري، 27 عامًا، عن مصور شخصي براتب قدره 28 ألف جنيه إسترليني (137.5 ألف ريال) للسفر حول العالم معه.

ويشترط ماثيو، أن يكون المصور متفرغًا، ويسافر حول العالم؛ ليصور نمط حياته، حيث يربح 66 ألف إسترليني (324 ألف ريال)، بينما يسافر إلى فنادق الخمس نجوم في اليابان ودبي والولايات المتحدة.

وقال لصحيفة ذا صن البريطانية: خلال العام الماضي، توسعت في وجهاتي، وذهبت إلى إندونيسيا ونيوزيلندا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وسويسرا وتايلاند، وحتى الآن، كنت معتمدًا على صديقي لالتقاط الصور بالهاتف، لكني بحاجة إلى مصور محترف في الفترة المقبلة، والفرصة متاحة أمام أي شخص في العالم ليملأ هذا الدور.

من أجل التقدم للحصول على هذه الوظيفة، يجب أن يكون لديك جواز سفر ساري المفعول، وتكون على استعداد للقفز من على متن الطائرة في إحدى مغامرات ماثيو، وكذلك امتلاك عين جيدة لالتقاط الصور.

وأضاف ماثيو: يجب أن يكون الشخص الذي تم اختياره لهذا الدور مرنًا في حياته وأن يكون قادرًا على الانضمام إلى جدولي المجنون الذي قد يأخذني إلى أي مكان وفي أي وقت.

أفضل جزء هو أن جميع الرحلات جوية، وسيتم دفع تكاليف الإقامة من قبل رجل الأعمال؛ لذلك فهي فرصة رائعة للسفر في جميع أنحاء العالم مجانًا.

لم تكن الحياة دائمًا وردية بالنسبة لـ ماثيو، حيث ربته أمه وحيدة، معتمدة على التبرعات الغذائية الأسبوعية، وانسحب من دراسة طب الأسنان؛ لبيع منتجاته على فيسبوك، ويعمل حاليًا على برنامج تدريبي في أستراليا، لإطلاع الناس على كيفية النجاح في عملهم عبر الإنترنت.