معارك #صعدة توقع عشرات القتلى والجرحى الحوثيين
قوات الشرعية أجبرت الميليشيا على الفرار

معارك #صعدة توقع عشرات القتلى والجرحى الحوثيين

2019/12/14
الساعة 9:53 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

قُتل وأصيب 45 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في جبهة رازح بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وقال مصدر عسكري لموقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية التسلل باتجاه مواقع خسرتها خلال الشهرين الماضيين في “بني معين” وجبل الأذناب الإستراتيجي بمديرية رازح.

وأضاف أن قوات من اللواء السابع حرس حدود مسنودة باللوائين السادس والواجب الأول حرس حدود أحبطت محاولة الميليشيا الإرهابية التابعة لإيران وأجبرتها على الفرار.

وبالتزامن استهدفت مدفعية الجيش اليمني تعزيزات للميليشيا الحوثية الإرهابية وتجمعاتها القادمة إلى منطقة المواجهات.

وأسفر القصف والمواجهات عن مصرع 18 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الإرهابية، وإصابة 27 آخرين، إضافة إلى تدمير عربات تابعة لها.

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