معرض مرايانا يعكس المشهد الفني السعودي الجديد

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تقدم أعمال معرض مرايانا صورة عن العالم العربي، يُرى من خلال عدسته المجتمع والأسرة، وهذا هو المعرض الفني المعاصر الثالث الذي يُقام في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) في الظهران، والأول الذي يشارك فيه فنانون دوليون.

أبرز الأعمال الفنية:

رصد موقع ذا ناشيونال، أبرز الأعمال الفنية في المعرض، فهناك المنزل، الذي يُظهر صورة مزدحمة مليئة بالعائلات، كما هو الحال في صور بوليدوري التي توثق صورة للمواطنين السعوديين والعائلات السورية في عطلة في الأردن.

ويعرض الفنان اللبناني كميل زكريا، الذي انتقل إلى البحرين خلال الحرب الأهلية في لبنان، رسائل كتبها إلى والدته في الوطن.

ويظهر حازم حرب، الذي يعيش في دبي، ملصقات مجمعة مأخوذة من أرشيفه لصور أثرية لفلسطين.

ولعب إثراء دورًا كبيرًا في هذا المشهد المتنامي، من خلال البرامج التي دعمت الفنانين السعوديين حتى قبل افتتاح المركز رسميًا العام الماضي.

إثراء.. جسر بين الثقافة السعودية والعالمية:

تأسس إثراء كجزء من الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 75 لأرامكو، حيث كان من برنامج المواطنة والمسؤولية الاجتماعية للشركة، كما أوضحت مديرة المركز فاطمة الرشيد.

وقالت الرشيد: كانت مساهمات أرامكو المبكرة هي إنشاء وبناء البنية التحتية وبعد ذلك ساهمت في بناء البنية التحتية الصناعية، أما في احتفال الذكرى الخامسة والسبعين، كان التفكير هو المساهمة بشيء يدوم للأجيال القادمة.

وتابعت: الآن، مع الدعم الأخير من الحكومة، ومن خلال إنشاء وزارة الثقافة، هناك الكثير من المؤسسات والمنظمات الناشئة، نحن نمثل مركزًا لطالبي المعرفة والعقول الفضولية، وعلى المستوى العالمي، نرى إثراء جسرًا بين الثقافة السعودية والثقافة العالمية.

على الرغم من أن الافتتاح الرسمي كان في يونيو من العام الماضي، إلا أن المركز كان يدير برامج فنية، واستضاف عام 2016 برنامج إقامة في نيويورك لفنانين سعوديين مثل أحمد مطر وناصر السالم ودانا عورتاني.

بالشراكة مع المؤسسات المحلية، أقام المركز أيضًا 10 معارض تجولت في أنحاء الولايات المتحدة في نفس الوقت، وتضمنت عروضًا لكبار الفنانين السعوديين، بما في ذلك عبد الناصر غارم في متحف مقاطعة لوس أنجلوس للفنون، وماطر في متحف بروكلين في نيويورك، بالإضافة إلى عرض فنانين أصغر سنًا مثل أحمد عنقاوي وسارة أبو عبد الله وأروى النعيمي، في متحف بيتس كوليدج للفنون.

يُذكر أن معرض مرايانا يعرض أعمالًا لفنانين من المملكة ومصر وسوريا والصومال وتونس والمغرب ولبنان وفلسطين وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

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