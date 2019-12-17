معلومات عن رضوان تاغي زعيم تنظيم ملائكة الموت

المواطن - متابعة

تمكنت شرطة دبي، أمس من القبض على هولندي من أصل مغربي متهم بتزعم عصابة لتهريب الكوكايين وبارتكاب جرائم قتل ويتصدر قائمة أكثر المطلوبين في بلده.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام) قالت شرطة دبي إن رضوان تاغي 41 عامًا المطلوب بموجب مذكرات توقيف دولية كان يقيم في إحدى الفلل السكنية في إمارة دبي حين اعتقل.

وكان زعيم العصابة المغربي الأصل تصدر عناوين الصحف في هولندا بعد جريمة راح ضحيتها محام هولندي اغتيل بالرصاص قرب منزله في أمستردام وكان مكلّفا بالدفاع عن شاهد للنيابة العامة في قضية متهم بها تاغي.

وأوضح القائد العام لشرطة دبي أن المشتبه فيه دخل الإمارات عبر مطار دبي، مستخدمًا وثائق رسمية وجواز سفر رسمي وتأشيرة سفر بهوية غير هويته، قادمًا من هولندا، وتمكن من الدخول للدولة قبل التعميم عليه من قبل السلطات المعنية في دولته، ويقيم في إحدى المناطق السكنية في دبي دون ممارسة أي نشاط إجرامي، وكان يستعين بمساعدين من عدة جنسيات مختلفة لتسيير أموره واحتياجاته الحياتية اليومية.

وأشار إلى أن المتهم يحمل الجنسية الهولندية ويعتبر من أخطر المجرمين في هولندا نظرًا لخطورة الجرائم المنسوبة إليه والتي تتنوع بين جرائم القتل والاتجار في المخدرات، من خلال رئاسته لمنظمة تحمل اسم ملائكة الموت، وهي كذلك من المنظمات الإجرامية الخطرة في هولندا لاسيما لانخراطها في مجال تجارة المخدرات، لافتًا سعادته إلى أن المتهم ارتكب جرائم عدة في أوروبا وإفريقيا وتمكن من تفادي الأجهزة الأمنية، نظرًا للجوئه لانتحال هويات مختلفة وتخفيه الدائم عن أعين رجال الأمن.

وبسبب الصعوبة التي واجهتها السلطات الهولندية في ضبط المتهم قادتها إلى رصد مكافأة مالية قدرها 100 ألف يورو للحصول على معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على المدعو رضوان تاغي لخطورته.