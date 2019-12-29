معين عبدالملك: اتفاق الرياض سيسرع من إنهاء انقلاب الحوثي

المواطن - واس

دعا رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، إلى دعم الدولة ومؤسساتها بموجب “اتفاق الرياض” والتفاف الجميع تحت مظلة الشرعية الدستورية، مؤكدًا أن ذلك سيعمل على تسريع إنهاء الانقلاب الحوثي ووضع حد لمعاناة اليمنيين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء اليمني بمحافظ الضالع اللواء على مقبل صالح ومدير أمن المحافظة العميد عدلان صالح الحتس، للاطلاع على التطورات في المحافظة عقب الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران واستهدف عرض عسكري في مدينة الضالع.

وقال عبدالملك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: “إن تحرير ما تبقى من مناطق محافظة الضالع من سيطرة الميليشيا المدعومة من إيران، ومساندة قوات الجيش والمقاومة لتحقيق النصر الناجز في استكمال إنهاء الانقلاب هي وحدها الكفيلة بوضع حد للأعمال الإجرامية والإرهابية لميليشيا الحوثي”.

وأضاف: “ميليشيا الحوثي لا تعترف بالسلام أو الحلول السياسية وتثبت يومًا بعد آخر أنها مجرد أدوات ووكلاء لمشروع نظام ملالي طهران في المنطقة”، معربًا عن ثقته بأن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تكسر عزيمة المقاتلين في جبهة الضالع وستزيدهم إصرارًا على تطهير ما تبقى من مناطق المحافظة من سيطرة الميليشيا الحوثية.

تابعنا على تواصل معنا على