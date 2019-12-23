مع اقتراب يناير .. النصر يخطط لتفادي 3 تهديدات

المواطن - محمد سمعه

تُخطط إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت لتفادي ثلاثة تهديدات قد تؤثر سلبًا على الفريق الأول في شهر يناير المقبل.

ويعد التهديد الأول هو ضغط المباريات الكثيف للنصر مع بداية العام الجديد، حيث يستعد العالمي لمواجهة التعاون في الرابع من يناير المقبل في مباراة كأس السوبر السعودي، ثم مواجهة نادي الاتحاد في الدوري السعودي يوم 10 يناير، وللتعامل مع ضغط المباريات يجب التعاقد مع الصفقات المناسبة للفريق حرصًا على عملية التدوير منعًا للإصابات.

فيتوريا ينتظر تنفيذ طلبه

أما التهديد الثاني فهو انتظار المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر تنفيذ إدارة النصر وعدها معه وهو التحرك وتلبية طلباته في سوق الانتقالات الشتوية، بضم الأسماء التي يريدها وإلا قد يؤدي هذا الأمر لرحيل فيتوريا في يناير وبالتالي تهديد استقرار الفريق الذي يطمح في المنافسة والفوز بلقب الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي.

وسيكون التهديد الثالث التأخر في تجديد عقود بعض من النجوم مثل المغربي نور الدين أمرابط والبرازيلي بيتروس، حيث تراقب بعض الأندية ثنائي النصر في يناير الذي ساهم بشكل كبير في تتويج أصفر العاصمة بلقب الدوري في الموسم الاستثنائي 2018-2019.

النصر في مواجهة سهلة بالكأس

من ناحية أخرى، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة نادي ضمك غدًا الثلاثاء ضمن مباريات دور الستة عشر ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2019-2020.

وستنطلق مباراة النصر وضمك في تمام الساعة الـ15:40 عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

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