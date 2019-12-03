مغامرات رهيبة في صحاري الرياض والحجز هنا

المواطن - الرياض

أعلن موسم الرياض عن انطلاق منطقة صحاري الرياض يوم غد الأربعاء، داعيًا الزوار للاستعداد للتحديات في هذه الفعالية.

وقال موسم الرياض في تغريدة له عبر “تويتر”: مساء اليوم الثلاثاء، خلوكم مستعدين للتحديات والمغامرات الرهيبة، والأهم الكشتات المختلفة، احجز تذكرتك وتعال على الرابط هنا

يذكر أن موسم الرياض قد انطلقت فعالياته يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019، وستستمر حتى نهاية شهر يناير 2020م.

ويشهد موسم الرياض نشاطًا ترفيهيًّا كبيرًا، وفعاليات ثقافية ورياضية وفنية ومسرحيات ومهرجانات استهدفت مختلف شرائح المجتمع، والتي من المتوقع أن تشهد تزايد عدد الزوار للموسم خلال الفترة المتبقية؛ لما تشهده من فعاليات كبيرة في مختلف المناطق.