مغنيان كولومبيان يرتديان الزي السعودي
أشادا بثقافة وحضارة المملكة

مغنيان كولومبيان يرتديان الزي السعودي

2019/12/20
الساعة 2:46 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, مشاهير
0
طباعة
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف 

زار المغنيان الكولومبيان، مالوما وجي بالفين، المملكة هذا الأسبوع، في رحلات منفصلة، وأشادا بحضارة وثقافة المملكة.

وشارك المغني الكولومبي، مالوما صورة له من رحلته مرتديًا الزي التقليدي للرجال في المملكة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلق عليها قائلًا باللغة العربية: شكرًا لكم، متابعًا بالإنجليزية: وقعت في غرام الثقافة السعودية، شكرًا لكم على كل هذا الحب، أراكم العام المقبل.

في اليوم التالي، شارك جي بالفين أيضًا صورة له، معلقًا عليه بقوله: أحبت هذه الحضارة هنا وطريقة الاستقبال الدافئ، وأخرى وهو يحتضن معجبيه.

تابعنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • فيديو.. وزير الحج: المملكة تنفق بسخاء لخدمة ضيوف الرحمن
    •
  • السفير نقلي: القضية الفلسطينية ستظل قضية المملكة الأولى
    •
  • المملكة تُقرض إثيوبيا 140 مليون دولار
    •
  • شباب وشابات المملكة يختتمون دورةً لتأهيل القيادات في فيينا
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :