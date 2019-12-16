مفاجأة تقلب الأوضاع في الاتحاد رأسًا على عقب

المواطن - محمد سمعه

مع توالي الأزمات على إدارة نادي الاتحاد الحالية برئاسة أنمار الحائلي، كشف أحد الإعلاميين الرياضيين عن مفاجأة ستقلب الأوضاع رأسًا على عقب في النادي خلال الساعات المقبلة.

وقال الإعلامي الرياضي عثمان أبو بكر مالي في تصريحات لإذاعة يو إف إم: قررت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تقديم استقالتها، وستقدم اليوم الاثنين بيانًا يُوضح جميع المستحقات على النادي.

وأضاف أبو بكر مالي: مَن الرجل الذي سيُجرم بحق نفسه ويتسلم رئاسة الاتحاد بهذا الوقت القصير وقبل الفترة الشتوية؟!.

وفي السياق ذاته، أصبح جمهور الاتحاد وبعد تراجع النتائج المستمر للفريق الأول لكرة القدم، ينتظر بُشرى منصور البلوي رئيس الاتحاد الأسبق ومعشوق جمهور العميد بالعودة إلى عالم الرياضة مرة أخرى، وذلك من أجل رئاسة العميد.

وفي ظل تراجع نتائج الفريق، مع ازدياد الغضب على الإدارة الحالية برئاسة أنمار الحائلي، أصبح الجمهور الاتحادي يترقب اليوم قبل الغد، عودة منصور البلوي لرئاسة النادي من جديد.

وأكد منصور البلوي، يوم 18 نوفمبر الماضي أنه سيعود قريبًا لـ عالم الرياضة في رسالة أسعدت الكثيرين من عشاق نادي الاتحاد. وازدادت المشاكل بشكل واضح في ظل وجود الإدارة الحالية لأنمار الحائلي حيث طالب العديد من اللاعبين مثل الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو والمغربي مروان دا كوستا والتشيلي كارلوس فيلانويفا بالرحيل.